Приеха по спешност в болница сина на Анджелина Джоли и Брад Пит

В торият по големина син на Анджелина Джоли и Брад Пит Пакс Джоли-Пит беше откаран по спешност в болница, след като получи нараняване на главата след тежка катастрофа в Лос Анджелис в понеделник.

20-годишният младеж карал по булевард "Лос Фелиз" около 17:00 часа с електрическия си велосипед, когато се блъснал в задната част на кола, казаха източници от правоприлагащите органи за TMZ.

Пакс, който не е носил каска по време на катастрофата, след това е бил транспортиран до близката болница, след като се е оплакал от нараняване на главата и болка в бедрото след удара, добавя изданието.

Съобщава се, че Пакс вече е в стабилно състояние и се очаква да бъде изписан от болницата във вторник.

Първоначално лекарите се страхували от лек мозъчен кръвоизлив, каза изданието, въпреки че пълната степен на нараняванията му не е ясна към момента.

Източници казаха на TMZ, че Пакс се е приближавал до кръстовище, когато се е блъснал с мотора си в друго превозно средство, което е било спряло на червен светофар.

Съобщава се, че другият шофьор е излязъл от колата, за да провери как е Пакс, преди спешните служби да пристигнат на мястото.

Въпреки че не е ясно къде Пакс се е сблъскал с превозното средство, случайни минувачи казаха на изданието, че главата му е била ранена при инцидента.

Пакс е едно от шестте деца, които бившите Анджелина и Брад споделят заедно.

Джоли и Пит имат още пет деца - Мадокс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиен.

Бившата двойка, която се разведе през април 2019 г., осинови всичките си деца с изключение на Шайло, която се роди през май 2006 г., и близнаците, които посрещнаха през юли 2008 г

През октомври 2022 г. Джоли твърди, че Пит е „душил едно от децата и е ударил друго в лицето“, преди да „хване Джоли за главата и да я разтресе“, докато са били в самолет през 2016 г.

„В един момент той залива Джоли с бира; в друг залива децата с бира и червено вино“, се твърди в документите. След предполагаемия инцидент Джоли незабавно подаде молба за развод.

Пит отрече твърденията и ФБР отказа да повдигне обвинения срещу него.

