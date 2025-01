При земетресението в Тайван са ранени 27 души

П ри вчерашното земетресение в Южен Тайван са ранени 27 души, съобщи Асошиейтед прес.

Мощно земетресение разтърси Тайван

Епицентърът на земетресението е бил на 38 км югоизточно от град Чиай, съобщи Централната метеорологична администрация на Тайван. По данни на Геоложката служба на САЩ земетресението е било по-слабо от шеста степен.

27 injured, landslides, and collapsed homes—Taiwan's 6.0 earthquake underscores the need for resilience in disaster management. Read the full report: https://t.co/68Jeqnt8q2#TaiwanEarthquake #earthquake #Taiwan #BreakingNews