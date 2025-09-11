Маргарет Тачър предупреди за Путин още преди 25 години

Клип, в който бившият британски премиер Маргарет Тачър дава унищожителна оценка за руския президент Владимир Путин в ранните години на неговото управление, отново стана популярен в социалните мрежи.

Видеото е заснето в колежа „Милсапс“ в Джаксън, Мисисипи, на 20 септември 2000 г., когато Тачър критикува липсата на човечност у Путин

по време на катастрофата с подводницата „Курск“. Тази трагедия завърши със смъртта на всички 118 души на борда, след като подводницата потъва в Арктическия океан заради серия от експлозии по време на военно учение на 12 август същата година.

Путин, който положи клетва като президент на Русия за първи път през май 2000 г., е остро разкритикуван, защото продължи ваканцията си в Сочи, докато кризата се развиваше. Макар да се срещна с близките на моряците от „Курск“, той не успя да избегне недоволството заради реакцията на правителството.

Тачър, символ на консерватизма, заявява в речта си, че действията на Путин показват липса на човечност. Бившият британски лидер, която в речта си нарича Русия „Съветския съюз“, казва:

„Сега имаме новия г-н Путин. Погледнах снимките му, търсейки следа от човечност.

Би трябвало в рамките на няколко седмици да знам по-добре. Защото знаете ли какво стана? Те имаха ужасната трагедия с подводницата, която потъна на дъното. Дали е имало експлозия вътре или не – не знаем“.

Тя добавя: „Много интересно беше какво последва. Ако някъде на Запад се случи бедствие, цялата армия веднага ще бъде изпратена, всичко налично ще се мобилизира. Политиците веднага ще се съберат и ще кажат: „Каква помощ ни трябва? Даваме всичко, което можем. Нямаме ли го – ще го вземем от друго място“.

Щеше да има тревога, защото най-важни не са подводницата, а животите вътре. А интересното беше, че новият лидер на Съветския съюз не действаше бързо. Това беше много показателно. Той не се опита да мобилизира никого. Не знаехме дали можем да помогнем, къде да отидем и да изпратим малките подводници, предназначени именно за такива случаи. Това, приятели, беше изключително разкриващо“.

И още:

„Те все още не ценят човешкия живот по начина, по който ние го правим.

И така, помощта пристигна твърде късно. От една страна съм облекчена, че г-н Путин получи толкова много критики за онова, което трябваше да направи, но не направи. Това отново показва, че Съветският съюз и неговият народ добре знаят какво е възможно да се направи и че може да се направи много повече от онова, което се прави“.

Клипът е гледан стотици хиляди пъти. Подобни кадри с коментари на Тачър вече са ставали вирусни и преди, като често са определяни като пророчески. Речите и острите изказвания на Тачър продължават да се разпространяват в интернет и след нейната смърт през април 2013 г.

Путин през годините многократно е бил подлаган на международни и (вече все по-малко) вътрешни критики заради управлението си, пише Newsweek през 2023 г..

Той е осъждан за задушаването на демокрацията в Русия и е обвиняван, че стои зад убийства и мистериозни смъртни случаи на свои опоненти.

По-скоро, през февруари 2022 г., Путин отново беше остро разкритикуван от световни лидери, след като нареди нахлуването в Украйна, използвайки като претекст „борба с нацизма“. Това обяснение беше категорично отхвърлено от Запада, включително от президента на САЩ Джо Байдън.