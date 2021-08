Президентът на Афганистан Ашраф Гани: Това е върховният приоритет

В одят се консултации за спешно намиране на политическо решение, което да гарантира "мир и стабилност" в Афганистан, каза днес в телевизионно обръщение към нацията афганистанският президент Ашраф Гани. В същото време той призова въоръжените сили да се мобилизират, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

