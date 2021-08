Талибаните завладяха Пул-и-Алам, приближават Кабул

Т алибаните завладяха град Пул-и-Алам, столица на афганистанската централна провинция Логар, който се намира на около 80 километра от столицата Кабул. Това съобщи ДПА, позовавайки се на афганистанските власти.

Бойците плениха губернатора и началника на разузнавателната служба в града,

след като взеха контрол над правителствени сгради, съобщи Хасибула Станакзай - член на местния съвет. Информацията бе потвърдена и от Хума Ахмади, който е представител на провинцията в афганистанския парламент.

Провинция Логар има близо 120 000 жители. Обикновено от пътят с кола от Кабул до провинцията отнема около 90 минути.

Пул-и-Алам е 16-ата провинциална столица, завладяна от талибаните за една седмица.

Междувременно афганистанският телевизионен канал "Толо нюз", цитиран от ТАСС, съобщи, че известният в Афганистан политически активист и бивш лидер на муджахидините по време на съветската инвазия Исмаил Хан се е предал на талибаните, след като в четвъртък те превзеха град Херат.

"My father was killed by Taliban fighters and so was my brother. We escaped the fighting to come here"



