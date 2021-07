Докато талибаните напредват, жени се опасяват от връщане на "мракобесната ера"

Д окато талибаните напредват бързо в цял Афганистан, дизайнерката Марзия Хафизи е разтревожена за оцеляването на модния ѝ бизнес и придобивките на жените, постигнати през последните 20 години, пише Шади Хан Саиф от Фондация "Томсън Ройтерс", предаде БТА.

През 2018 г. 29-годишната Хафизи е отворила магазина си за дрехи "Лора" в столицата Кабул,

осъществявайки отдавнашната си мечта да стане бизнесдама в нейната консервативна доминирана от мъже родина - немислим подвиг по време на управлението на талибаните от 1996 до 2001 г.

"Ако талибаните се върнат на власт и наложат своя стар мракобесен начин на мислене, може да бъда принудена да се махна", каза Хафизи, надвиквайки шума на въртящите се машини, докато мъже и жени шивачи кроят, шият и гладят последните ѝ модели.

🇦🇫As foreign forces withdraw from Afghanistan, there are fears the Taliban will roll back women's rights, from education and work, to freedom of movement.https://t.co/h34zXGvf99