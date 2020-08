"Превърнаха ме в развалина": Какво преживях в китайски лагер за превъзпитание

К огато я видиш за първи път, е трудно да повярваш, че тази енергична жена с вглъбен поглед е преминала през ада. Бившата държавна служителка и директорка на няколко детски градини междувременно е получила убежище в Швеция, но заплахите от Китай не спират да валят. Тя обаче не се страхува: „Чувствам се длъжна да разкажа на света моята история“, казва Сайрагул Саутбай, пишат от "Дойче веле".

Sayragul Sauytbay, an ethnic Kazakh from #Xinjiang, is being honored for her courage in raising international awareness of the CCP’s repressive campaign against Muslim minority groups in Xinjiang. Thanks to her, many accounts of abuse have been brought to light. #WomenOfCourage pic.twitter.com/t4FFbaFHwX