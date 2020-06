Убийството, което шокира света

В края на май едно особено жестоко престъпление разтърси Иран. Става дума за "убийство на честта" в едно северноиранско село: 37-годишният Реза Ашрафи обезглави собствената си дъщеря. И докато други подобни убийства обикновено остават скрити за обществеността, този случай прикова вниманието на традиционните медии и социалните мрежи, пишат от "Дойче веле".

"Виждах съжалението в очите на майка ми. Но беше късно"

Ромина, 14-годишната дъщеря на Реза Ашрафи, избягала от дома на родителите си с един 29-годишен мъж, който по-късно признал, че от 5 години бил влюбен в момичето. Родителите на Ромина отказали да дадат съгласието си за женитба. Ако обаче бащата беше дал одобрението си, от правна гледна точка бракът щеше да е възможен - въпреки че Ромина е била само на 14 години.

