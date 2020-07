DW: Удушена и залята с цимент: бруталните убийства на жени в Турция

П инар Гюлтекин следвала икономика в Мугла, Западна Турция. След като в продължение на дни тя не вдигала телефона си, на 16 юли тази година семейството ѝ подало сигнал, че е изчезнала. Пет дни по-късно полуизгореното тяло на 27-годишната студентка бе намерено. Обвинен за престъплението е бившият ѝ приятел. По време на разпитите мъжът признал, че е убил Пинар след скандал помежду им, пишат от "Дойче веле".

Убийствата на жени в Турция не са рядкост

Първо я удушил и се опитал да изгори трупа ѝ в гората, но след като не успял, натикал тленните останки в една кофа за боклук и я залял с цимент. При това нищо не предвещавало подобно трагично развитие. Още повече, че и двамата са от по-образованите среди на Турция - тя е момиче от добро семейство, той - успешен мениджър на заведение в курорт на Егейско море, отбеляза „ТАЦ".

Yesterday, something terrible happened. And, sadly a recurring theme. A young woman named Pınar Gültekin was murdered by her former boyfriend. In the first 6 months of this year, 146 women were murdered in Turkey. Last year, 474. The number has doubled in 6 years. #pınargültekin pic.twitter.com/XtatkRDvwR