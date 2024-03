Премиерът на Латвия: Русия е като непредсказуем "алкохолик" и "наркоман"

В отговор на въпрос запитана за рисковете, които Русия създава за сигурността на страната ѝ, латвийската премиерка Евика Силиня сравни голямата съседка на Латвия с непредсказуем "алкохолик", предаде Франс прес.

"Живеем до съсед, който, може да се каже, е като алкохолик или наркоман, чиито действия не можем да предвидим", заяви тя пред латвийското обществено радио, "Трябва да сме наясно, че живеем в съседство с Русия, с Беларус".

Латвия инвестира 300 млн. евро за укрепване на отбраната по границата с Русия

Латвия е бивша съветска република, която е член на НАТО и Европейския съюз и има 214-километрова граница с Русия. Това поражда опасения, че тя, заедно с другите две балтийски републики, Естония и Литва, може да станат следващите цели на Москва в случай на победа в Украйна.

Трите държави са верни съюзници на Украйна и отношенията им с Русия бързо се влошиха след руското нахлуване в съседната страна, припомня АФП. През януари Литва, Латвия и Естония решиха да засилят охраната на границите си с Русия и Беларус, позовавайки се на необходимостта от възпиране и защита срещу военни заплахи.

