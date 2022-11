Премахнати езици, заменени със златни: Невероятна находка в Египет

Е гипетска археологическа експедиция разкри нов участък от некропола в Куейсна в област Минуфия, в който има голям брой мумии със златни езици, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

В погребалния комплекс, който е един от най-важните археологически обекти в делтата на река Нил, са открити и глинени гърнета, златни платки във формата на скарабеи и лотусови цветове, както ритуални амулети и съдове от периодите на Древен Египет, Птолемеите и Рим.

