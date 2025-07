Преговорите за мир в Истанбул: Представители на Украйна и Русия започнаха среща на четири очи

Р ъководителите на преговорните делегации на Русия и Украйна – Владимир Медински и Рустем Умеров, са започнали среща на четири очи в двореца "Чъраан" в Истанбул, предадоха световните агенции.

Около 19 ч. делегациите на двете страни пристигнаха в двореца за трети кръг от украино-руски преговори за постигане на прекратяване на огъня в Украйна.

Предходните два кръга на преговори се проведоха през пролетта и не доведоха до значим пробив.

A third round of renewed Russia–Ukraine peace talks facilitated by Türkiye will begin Wednesday evening at Istanbul The meeting will be chaired by Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, with senior officials from all three countries attending https://t.co/UA9Oo2HJFv pic.twitter.com/698pC62hgn

Турският външен министър Хакан Фидан ще председателства третия кръг мирни преговори между Украйна и Русия, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, позовавайки се на дипломатически източници. От турска страна участие ще вземат също така председателят на турската разузнавателна служба МИТ Ибрахим Калън и ръководителят на Генералния щаб ген. Метин Гюрак. .

❗️The Ukrainian delegation is already in #Türkiye and has held initial meetings, including with @RTErdogan in Ankara.



Next, the delegation led by @rustem_umerov is scheduled to meet with the #ruZZians in Istanbul, with the meeting planned for 19:00. pic.twitter.com/7MBKbamEyP