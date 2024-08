"Правителството преиграва": Предупреждение за мегаземетресение в японската котловина Нанкай

Н а пръв поглед земетресението, което разтърси Южна Япония в четвъртък, не е нещо голямо. Земетресението с магнитуд 7,1 не нанесе големи щети и предупреждението за цунами бързо беше отменено. Земетресението обаче бе последвано от предупреждение, което никога досега не е било отправяно, предава BBC.

Японската метеорологична агенция съобщи, че има повишен риск от "силно земетресение". Японският министър-председател отмени планираното пътуване за среща на върха в Централна Азия, за да бъде в страната през следващата седмица.

За мнозина в Япония мислите се насочиха към "голямото" - земетресение, което се случва веднъж на век. В най-лошия случай се очаква да загинат над 300 000 души, а по тихоокеанското крайбрежие на източноазиатската държава да се издигне водна стена с височина 30 м.

Това звучи ужасяващо. И все пак преобладаващото чувство, което Масайо Ошио изпитва, е объркване.

"Объркана съм от препоръката и не знам какво да си мисля ", признава тя пред BBC. Нейният дом се намира в Йокохама, южно от столицата Токио.

"Знаем, че не можем да предсказваме земетресенията, а от толкова време ни казват, че голямото земетресение ще дойде един ден, така че продължавам да се питам: Това ли е то? Но не ми се струва реално", казва Ошио.

