Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония

С илно земетресение с магнитуд 7,6 разлюля Североизточна Япония, предадоха Киодо и Асошиейтед прес.
Издадено беше предупреждение за опасност от цунами. Първоначално се очакваха високи вълни, но за момента в крайбрежните селища са регистрирани приливни вълни до 40-50 см, съобщи по-късно японската метеорологична служба.
Впоследствие службата съобщи, че по-късно вълни с височина до 3 метра може да достигнат до северните брегове на Япония. Южните брегове на Хокайдо и северното крайбрежие на Хоншу вероятно ще бъдат засегнати най-тежко, отбелязва ДПА.
7.6 Earthquake video of a Japanese Streamer.— ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) December 8, 2025
Tsunami Warning – 12/8, 11:23pm
The Tsunami Advisory has been upgraded to a Tsunami Warning. Waves of up to 3m are expected. Those near coastal areas, rivers#Japan #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/DOIzrhFto0
Епицентърът на земетресението е бил на изток от Аомори, най-северната префектура на главния японски остров Хоншу, южно от остров Хокайдо. Епицентърът е бил на дълбочина от 50 км.
Цунами с височина към 40 сантиметра е достигнало град Уракава в префектура Хокайдо и пристанището Муцу Огавара в префектура Аомори. Вълни, високи към 50 см, са регистрирани в Ивате.
Няколко души са били ранени в хотел в град Хачинохе, префектура Аомори, съобщи японската обществена телевизия.
A powerful magnitude 7.6 earthquake struck northeastern Japan at around 1415 UTC today, triggering a tsunami warning for parts of the country. Attached are the estimated tsunami travel times (in hours), earthquake shaking intensity and Event Brief showing potential exposure to… pic.twitter.com/OXXhX3Se1B— Pacific Disaster Center - PDC Global (@PDC_Global) December 8, 2025
Министър-председателката на Япония Санае Такаичи съобщи в кратко изявление пред репортери, че правителството е създало спешна работна група, която да оцени незабавно степента на щетите. "На първо място поставяме живота на хората и правим всичко възможно", подчерта тя.
Атомните електроцентрали в региона извършват проверки за безопасност, според обществената телевизия. В централите във Фукушима, Аомори, Мияги и Томари не са засечени анормални промени.
Земетресението е било усетено и в центъра на Токио. След труса в град Аомори в едноименната префектура са били регистрирани пожари, а 2700 жилища в района са без електричество.