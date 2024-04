САЩ: Съветът за сигурност на ООН е длъжен да не оставя действията на Иран без отговор

П остоянният представител на Иран при ООН Амир Сайед Иравани заяви на спешното заседание на Съвета за сигурност, че страната му "ще отговори пропорциално" на всяка военна операция на САЩ срещу нея, предаде Ройтерс.

Иравани каза, че нападението на Техеран срещу Израел в нощта срещу 14 април, заради което бе свикано спешното заседание на Съвета за сигурност на ООН, е било "необходимо и пропорционално". Той поясни, че макар и Иран да не търси ескалация на конфликта и да няма намерение да се ангажира с противопоставяне срещу САЩ, в същото време потвърждава правото си на самоотбрана.

"Ако САЩ започнат военни операции срещу Иран и неговите граждани и съответно застрашат националната ни сигурност и интереси, то Иран ще използва присъщото си право да отговори пропорционално", заяви Иравани в ООН.

В същото време постоянният представител на Израел в Организацията на обединените нации Гилад Ердан обвини Иран в нарушаване на международното право по време на заседанието на Съвета за сигурност и пусна на таблета си видео, което показва как израелските сили прехващат ирански дрон над джамията "Ал Акса" в Йерусалим, която е свещено място за мюсюлманите, информира Ройтерс.

"Ето, може да го видите", е казал Ердан, като е размахал таблета по посока на иранския представител. Израелецът е призовал Съвета за сигурност да осъди Иран, да върне санкциите и да обяви иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) за терористична организация.

"Забавянето на алармата за събуждане вече не е вариант. Единственият вариант е да се осъди Иран и да се използват всички средства, необходими да се накара Техеран да плати цената на ужасяващите си престъпления", заяви Ердан пред Съвета за сигурност, който бе свикан по негово искане, посочва Ройтерс.

Speaking to a meeting of the United Nations Security Council, Iran’s ambassador to the U.N., Amir Saeid Iravani, said Iran had no other choice but to “exercise its inherent right to self-defense under international law.” He was referring to the Israeli attack on Iran’s diplomatic… pic.twitter.com/4vHSlVSMfm

Съветът за сигурност на ООН е задължен да не оставя действията на Иран без отговор, заяви на спешно заседание в Ню Йорк заместник постоянният представител на САЩ при ООН Робърт Ууд.

"Иран ще бъде държан отговорен, ако държавата или подкрепяни от нея въоръжени групировки предприемат действия срещу САЩ или осъществят нови нападения срещу Израел. В близките дни САЩ ще проучат възможността за допълнителни мерки, с които да се потърси отговорност от Иран. Съветът за сигурност трябва категорично да осъди иранските агресивни действия и да призове Техеран и неговите съюзници да прекратят атаките си", добави Ууд.

At an emergency meeting of the United Nations Security Council, U.S. Deputy Ambassador Robert Wood addressed the Iranian representative directly, stating, "Let me be clear, if Iran or its proxies take actions against the U.S. or further action against Israel, Iran will be held… pic.twitter.com/8m3dDdLNE3