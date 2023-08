Пожарът в Чанаккале: Над 1200 жители са евакуирани, десетки са пострадали от дима

Н ад 1200 жители от девет турски села бяха евакуирани заради големия горски пожар, бушуващ от вчера в окръг Чанаккале, Западна Турция, съобщиха турски телевизии. Пожарът бързо се разраства, раздухван от силни ветрове.

Огънят се разгоря във вторник по обяд в района Дамйери в Чанаккале. В потушаването на пламъците по въздух участват 26 хеликоптера и осем самолета, както и голям брой техника на сушата. Общо 2659 души персонал се борят с разразилата се огнена стихия.

Министърът на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ съобщи, че вятърът в района достига скорост от 70 км/ч, а влажността на въздуха е едва 19 процента.

Turkish city of Canakkale, the fire continues to spread and has already reached the village of Yagdzhilar

