П ожари опустошават Сибир от седмици и пораждат безпокойството на еколозите за риск от екологична катастрофа.

По данни на руските власти в Русия бушуват над 300 пожара с обща площ 2,8 милиона хектара - площ, която по размерите си се доближава почти до тази на Белгия. Повечето от тях са регистрирани в Сибир, на територията на Иркутска област и Красноярския край. Според руския филиал на неправителствената организация Грийнпийс 12 милиона хектара са изгорели тази година в Сибир.

Всяка година в отдалечени райони на Сибир има огромни горски пожари. Властите понякога предпочитат да ги оставят да бушуват, тъй като те са в изолирани зони и не застрашават населението. Но тази година мащабите им са изключителни и еколозите се страхуват за тяхното въздействие върху околната среда, в това число и топенето на ледовете на Арктика.

Предизвикани от сухи бури и от необичайните горещини от 30 градуса по Целзий в тези зони, пожарите се разпространиха от силните ветрове и засегнаха и околните райони, съобщава Руското федерално управление за горите. Задушливият дим от пожарите от седмици вече е обхванал не само стотината населени места в районите с пожарите, но и по-големи градове в Томска, Алтайска, Челябинска области и областта, в която се намира Екатеринбург. Работата на летищата там е нарушена заради дима. Жители казват, че се задушават, че имат световъртежи, а има случаи и на припаднали по улицата.

В неделя дим от пожарите в Сибир достигна и Казахстан, където концентрацията на замърсяващи субстанции превиши нормите в няколко градове, включително столицата Нур-Султан.

Снимки на сателити на НАСА пък тези дни се завъртяха в мрежата и показаха внушителни облаци дим от пожарите, които достигат арктическите зони. Според Григорий Куксин, експерт от руския филиал на Грийнпийс, саждите и пепелта ускоряват топенето на ледовете на Арктика и на пермафроста, при който тази година се наблюдава тенденция към намаляване, освобождавайки газове, които засилват глобалното затопляне.

Над половин милион руснаци поискаха от руските власти да направят повече в борбата с горските пожари в Сибир.

Руският президент Владимир Путин разпореди армията да се присъедини към усилията за потушаване на горските пожари. В съобщението на Кремъл се посочва, че президентът е взел решението си, след като получил доклад от министъра на извънредните ситуации Евгений Зиничев.

Siberia & Urals suffocated in smoke amid massive wildfires



STORY: https://t.co/Vdv6oCZwNS



VIDEO: 770,000 hectares of forest are burning in Yakutia pic.twitter.com/CD3hc8eQFJ