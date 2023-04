Пожар в сграда в центъра на Лисабон, има пострадали

П ри пожар в сграда в центъра на Лисабон в петък сутринта бяха ранени трима души - двама от вдишване на дим и един от падане, съобщи председателят на Енорийския съвет на Алваладе Жозе Амарал Лопес.

Трогателни кадри: Полицай спаси бебе от горяща сграда в САЩ (ВИДЕО)

Пострадалият от падане е жител на втория етаж, който в момент на паника е скочил през прозореца, за да се спаси от пожара, съобщава CNN.

Според Жозе Амарал Лопес състоянието на ранените, които са транспортирани до болница "Санта Мария", е стабилно.

Експлозия срути жилищна сграда във Франция, има ранени

No smoke without fire they say

Across the Tagus from Lisbon pic.twitter.com/E0o0WSbBEx