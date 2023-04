Трогателни кадри: Полицай спаси бебе от горяща сграда в САЩ (ВИДЕО)

В идео на полицай, спасил бебе от горяща сграда в градчето Франкфорт, щата Индиана, предизвика истински фурор в социалните мрежи, съобщава Ройтерс.

Кадрите са от боди камерата на полицейски служител, отзовал се първи на сигнала за инцидента.

Multiple people were rescued from a burning house in Indiana, including a baby who was having trouble breathing through the smoke. pic.twitter.com/JxX7wnTIwp