Русия съобщи за пожар в склад за гориво, вероятно след атака с дрон

П ожар в резервоар за гориво е избухнал тази сутрин в окупирания от Русия полуостров Крим. По данни, съобщени от ТАСС, огънят е обхванал площ от 1000 кв. м.

Назначеният от Русия губернатор на Севастопол Михаил Развожаев написа в канала си в Telegram, че по предварителни сведения пожарът е започнал след удар с безпилотен летателен апарат.

Ukrainian drones hit an fuel depot in Russian-occupied Sevastopol last night. The fire is so strong that it cannot be extinguished, easily, so that the fire continues to rage til the morning. #Sevastopol #Crimea #Ukraine pic.twitter.com/G6Y5OwRy3Y