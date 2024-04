Пожар избухна на остров Крит, евакуирано е селище

С елище близо до гръцката военноморска база Суда на остров Крит беше евакуирано днес, след като избухна пожар сред ниска растителност на пътен възел наблизо, съобщи противопожарната служба, цитирана от гръцкото издание „Катимерини“.

Властите призоваха в съобщение чрез номера за спешни случаи 112 да бъдат евакуирани като предпазна мярка селище край базата, болница и училище.

Settlement near Crete’s Souda Naval Base evacuated as fire breaks out https://t.co/bS0sR6ZLxN pic.twitter.com/gsLjXeRZ1c

Медиите съобщават, че децата и учителите са били транспортирани до централния площад на Суда, докато пациентите от болницата са били изпратени във Военноморската болница на Крит.

A huge fire broke near #US Naval base Souda in #Crete #Greece. Firefighting heli Bell 214ST reg N822H is heading to the spot #OSINT #USNavy pic.twitter.com/0AhMQrPKy5