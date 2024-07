Повдигнаха обвинения на популярен водещ на BBC, правил неприлични снимки на деца

П овдигнаха три обвинения на бившия водещ на BBC Хю Едуардс. Той е обвинен в правене на неприлични снимки на деца. Това предаде The Guardian.

Едуардс, който напусна BBC през април, ще се яви пред Уестминстърския магистратски съд в сряда (31.08.2024 г.) по обвинения, свързани със снимки, споделени в чат в WhatsApp.

Той прекара 40 години в корпорацията, където към момента на напускането си беше най-високоплатеният водещ на новините, като през 2022-23 г. получаваше заплата от 435 000 - 439 999 лири. 62-годишният Едуардс, който живее в Лондон, е бил обвинен миналия месец след разследване на местната полиция.

Говорител на полицията в Лондон заяви: „Престъпленията, за които се твърди, че са извършени между декември 2020 г. и април 2022 г., са свързани със снимки, споделени в чат в WhatsApp. Едуардс е арестуван на 8 ноември 2023 г. Обвинението му беше повдигнато в сряда, 26 юни, след решение на Кралската прокуратура. Той е бил освободен под гаранция, за да се яви в магистратския съд на Уестминстър в сряда, 31 юли."

