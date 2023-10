Финални думи: Израелска военна изпраща последни съобщения на семейството си, преди да бъде убита от терористите на Хамас

19-годишната военна от Израел Наама Бони успява да изпрати съобщение до близките си минути преди да загине. Момичето е служило в 77-и батальон на израелската армия и е сред жертвите на войната, която избухна неочаквано в събота сутринта, съобщава Ynetnews .

Нейното съобщение предава ужаса, който изпитва, като казва:

„Много ме е грижа за всички вас. Имам нараняване на главата и терорист наблизо може да започне да стреля по мен. В момента съм с ранен войник от бригадата Голани и там няма налични подкрепления."

В друго текстово съобщение нейното мъчително преживяване беше предадено със смразяващи думи. "Тук има терорист, който няма да си тръгне. Чувам някой да крещи и изглежда има жертва", пише тя.

Израел обяви пълен контрол над пограничните райони с Газа

Във видеото, което тя записва, гласът й трепери от емоция, докато пролива сълзи.

