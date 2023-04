Посланикът на ЕС в Судан е бил нападнат в дома си

М еждународни лидери настояват за незабавно прекратяване на продължаващите от дни кървави боеве между съперничещи си военни групировки в Судан, в резултат на които загинаха близо 200 души, а стотици други бяха ранени, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Най-малко 185 души са загинали, а 1800 са ранени в боевете в Судан,

съобщи посредникът на ООН Фолкер Пертес чрез видеоконференция в Ню Йорк.

Посланикът на ЕС в Судан е една от жертвите на насилието, съобщи високопоставен служител от Брюксел късно вчера.

Висшият дипломат на ЕС Жозеп Борел заяви, че посланикът е бил "нападнат" в резиденцията си. Той не предостави подробности за характера на нападението, нито за извършителя или извършителите.

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.



This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.