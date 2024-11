Посланието на ЕС е ясно: Борел на визита в Киев

Д ипломат номер едно на ЕС Жозеп Борел пристигна на посещение в Киев, предаде Франс прес.

Целта на визитата му е да увери Украйна в продължаващата европейска подкрепа за нея срещу Русия в момент, в който в САЩ за президент беше избран Доналд Тръмп, който поражда опасения, че би могъл да намали или преустанови американската подкрепа за източноевропейската държава, предаде Франс прес. Това е първа визита на европейски представител в Киев след избирането на Тръмп.

"Посланието е ясно - европейците ще продължат да подкрепят Украйна", заяви Борел, чийто мандат изтича идния месец.

"Подкрепяхме Украйна от началото и по повод последната ми визита в Украйна аз предавам също послание - ние ще ви подкрепяме, колкото можем", заяви Борел.

