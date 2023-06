Послание към Путин: Светът никога не е виждал толкова много военни самолети на НАТО над Германия

Д окато на бойното поле се развиват ранните етапи на украинската контраофанзива срещу руските нашественици, стотици военни самолети на някои от най-големите поддръжници на Киев са в небето над Германия, където НАТО провежда най-големите си военни учения.

Air Defender 2023 ("Въздушен защитник 2023") събира 250 военни самолета - включително 190 изтребителя - и 10 000 военнослужещи в учения, предназначени да повишат готовността и способността на алианса "да се защитава от самолетни, безпилотни летателни апарати и ракетни атаки срещу градове и критична инфраструктура", се посочва в прессъобщение на НАТО.

Въпреки че водените от Германия учения се подготвят от няколко години, тяхното провеждане в момент, когато Москва отприщва наказателни въздушни атаки срещу украински градове като част от продължаващата вече 16 месеца инвазия в съседната страна, е навременно послание, особено към руския президент Владимир Путин, пише CNN.

В ранните часове на вторник руски ракети атакуваха централния украински град Кривий Рих, като убиха най-малко 11 души и раниха 28, според Олександър Вилкул, ръководител на военната администрация на град Кривий Рих.

Още трима души са загинали в черноморския пристанищен град Одеса, след като Русия е изстреляла четири крилати ракети "Калибр", по данни на Оперативното командване на Украйна "Юг".

След като руската инвазия започна през февруари 2022 г., в НАТО се притесняват, че разрушенията, които Москва нанесе на украинските градове, могат да се разпространят извън границите на страната.

Военната подкрепа, която членовете на НАТО оказват на Украйна, включително танкове, бронирани превозни средства и други оръжия, които се използват в настоящата офанзива на Киев, постоянно предизвиква заплахи за ответни действия от страна на Русия.

Членовете на Алианса планират да доставят на Украйна изтребители F-16 от същия тип, които участват в настоящите военни игри.

Организацията на Северноатлантическия договор е създадена след Втората световна война, за да защитава западните държави от Съветския съюз, и алиансът поддържа клауза за взаимна отбрана, според която нападение срещу един от членовете се счита за нападение срещу всички.

@Boeing F/A-18F Super Hornet AJ-213 from the VFA-213 'FIGHTING BLACKLIONS' departing Fliegerhorst Hohn for a new mission during the Air Defender 2023 exercise@USNavy pic.twitter.com/vb7cmmsjLN