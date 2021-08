Порно звездата Рон Джеръми с над 30 обвинения за сексуално насилие

П орно звездата Рон Джеръми не се признава за виновен по повече от 30 обвинения за сексуални насилия, включително 12 изнасилвания, за 23-годишен период в района на Лос Анджелис, съобщи Ройтерс.

Окръжната прокуратура в Лос Анджелис съобщи, че съдебните заседатели са подвели Джеръми под отговорност по обвинения, свързани с 21 жени на възраст от 15 до 51 години.

