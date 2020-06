Порнозвезда е обвинен в няколко изнасилвания

П орнозвездата Рон Джеръми беше обвинен в изнасилване на три жени и сексуално посегателство над четвърта, съобщи Би Би Си (BBC). Той е обвинен, че е нападнал жените в периода 2014 – 2019 г. Предполагаемите жертви са били на възраст между 25 и 46 години.

67-годишният Джеръми е

едно от най-големите имена в порноиндустрията и участва в повече от 2000 филма,

а началото на кариерата му е през 70-те години на миналия век.

Ако бъде осъден, актьора от филми за възрастни, го грози присъда от до 90 години зад решетките.

Ron Jeremy in court today. They say he cruised areas of LA to find women to get drunk and rape. Photo credit LA Times pic.twitter.com/w4E2AOTrre