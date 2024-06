Популист, нативист, неофашист? Лексикон на европейската крайна десница (АНАЛИЗ)

Т е са известни по различен начин като крайнодесни, национално-консервативни, радикално десни, антиислямски, нативисти и евроскептици. Също като крайнодесни, популистки, „алт-десни“, неофашистки, антиимиграционни, националистически, авторитарни и разнообразни комбинации от горните.

Тъй като прахът се утаява върху резултатите от изборите за Европейски парламент този месец, струва си да проучим какво означават някои от термините, които рутинно се използват за описание на широкия набор от крайнодесни партии в Европа – и дали те винаги са правилните.

Радикална десница

Въз основа на работата на Кас Муде, експерт по популизма и крайната десница в Университета на Джорджия, радикалните десни партии се определят като тези, които подкрепят две основни идеологии: нативизъм (разглеждан като най-значимия) и авторитаризъм.

Нативизмът е убеждението, че „държавите трябва да бъдат обитавани изключително от членове на „местната група“ и че „неместните елементи“ фундаментално застрашават хомогенната национална държава“.

Това обяснява основния фокус върху имиграцията на радикално десни партии като Националното събрание на Марин льо Пен във Франция, Партията на свободата в Холандия, Vox в Испания или Fidesz в Унгария.

Нативизмът е видна форма на изключване; радикалните десни партии обикновено също така изключват други „външни групи“ освен неместните, включително хора с различни религии (мюсюлмани, например) или пол и сексуална ориентация.

Авторитаризмът е „вярата в строго подредено общество“, в което нарушенията се „наказват строго“, оттук и вторият ключов фокус на крайната десница: твърд подход към закона и реда, както се вижда например в германската AfD или австрийската FPÖ.

За разлика от крайнодесните, радикалнодесните партии обикновено действат в границите на демократичната рамка: те не работят активно за подкопаване на демократичната система и са склонни да не одобряват използването на насилие.

Крайно дясно

Крайно десните партии споделят същите две централни идеологии на радикалните десни партии, но за разлика от тях крайната им цел е да свалят съществуващия демократичен ред и нямат нищо против насилието за постигане на целите си.

Въпреки че участва в избори, Холандският форум за демокрация (FvD), който насърчава теориите на конспирацията и създаването на „контраобщество“, обикновено се счита за крайно десен, както и гръцката неонацистка "Златна зора" .

Много политолози, включително участващите в The PopuList, използват термина „крайно десни“ като всеобхватен дескриптор за партии, считани за радикални или крайнодесни.

Това може да е, защото има съмнение към коя категория попада дадена партия – например, защото някои елементи в една партия може да са по-екстремни от други, така че нейните съобщения да са непоследователни, или защото позицията на дадена страна се е променила или се променя.

„На практика често е трудно да се вземе решение“, каза Матийс Родуййн, водещ член на екипа на PopuList. „Някои членове на партията може да правят множество екстремистки изказвания, но в официалните си изявления това може да е просто радикално.“

Партиите, които са само умерено крайнодесни или чиито позиции са се смекчили с течение на времето, могат да бъдат описани като гранично крайнодесни.

Популистки

Популистките партии се определят като тези, които „подкрепят идеите, че обществото в крайна сметка е разделено на две хомогенни и антагонистични групи, „чисти хора“ и „корумпиран елит““.

Много, но не всички, крайнодесни партии очевидно са и популистки. Когато случаят е такъв обаче, винаги е най-добре да се каже така. Само „популистки“ може да ги накара да изглеждат по-умерени, отколкото са.

Твърде дясно

Твърдо дясно е термин, който е широко използван от медиите, включително Guardian.

Често терминът се използва за описание на партии, които може да са смекчили тона или позициите си по време на кампания за избори или след като са в правителството. „Партиите се променят с времето; те могат да станат повече или по-малко умерени“, каза Рудуийн.

„Но ние избягваме да променяме класификациите на партиите, когато са в правителството. Партиите трябва да правят компромиси, ако са в коалиция с по-умерени партньори, трябва да са по-малко радикални. Но след като излязат, често виждате, че самоличността им не се е променила."

Консерватор, евроскептик, климатоскептик

В по-голяма или по-малка степен европейските крайнодесни партии – освен основния си фокус върху нативизма и други изключващи идеологии и в повечето случаи техния популистки подход – могат да споделят множество други идеологически позиции.

В различна степен мнозина са евроскептични, с вярвания, вариращи от „категорично отхвърляне на целия проект за европейска политическа и икономическа интеграция“ и на членството на една страна до „условна или квалифицирана опозиция“.

Някои, особено в Централна и Източна Европа, са социално ултраконсервативни, насърчавайки концепциите за дълг, патриотизъм и традиционни ценности, семейни структури, роли на половете и сексуални отношения.

Все по-често мнозина също са скептични по отношение на климата, като или отхвърлят напълно науката за изменението на климата, или се съпротивляват и се стремят да забавят усилията за зелен преход.

Много от тях също са нелиберални – стремят се да завладеят съдебната система и медиите, узурпирайки конституционни органи, атакувайки гражданското общество – и „противници на събуждането“ .

И така, кои партии отговарят на изискванията?

По тези критерии Alternative für Deutschland (AfD), която завърши на второ място (пред тримата членове на управляващата коалиция) на европейските парламентарни избори в Германия, може да бъде класифицирана като крайно дясна, популистка – и с екстремистки елемент.

Финландците, които в момента са ограничени от това, че са в коалиция, са крайно десни и популисти; Шведските демократи, също с крайнодесни корени, сега са крайно десни и популисти; Датската народна партия е крайно дясна – макар и може би по-умерена от много други.

Vox в Испания е крайно десен и популистки, както и антифеминистки и икономически десен.

Австрийската FPÖ е крайно дясна и популистка, както и PVV в Холандия (с акцент върху ислямофобията), Fidesz на Виктор Орбан в Унгария (също нелиберална и със силни възгледи срещу LGBTQI+) и полската Право и справедливост (PiS).

И накрая, редица европейски центристки партии, включително френските Les Républicains (LR), холандските VVD и британските консерватори, възприеха нативистки политически платформи, най-вече по отношение на имиграцията.

В итерацията на PopuList от 2023 г. само фактът, че изключването не е основен компонент на техните идеологии, попречи на академиците да ги класифицират като крайнодесни на границата.

*Анализът е на The Guardian

