Поне 50 загинали и 179 ранени при влакова катастрофа в Индия

Н ай-малко 50 души загинаха, а 179 са ранени при сблъсък между пътнически и товарен влак в Индия, съобщава БГНЕС.

Влаковете са се сблъскали около 19:20 ч. местно време близо до град Баласор в Индия. Пътническият влак е пътувал от Калкута за Ченай. Според последната налична информация 8 вагона са дерайлирали след сблъсък с товарен влак в близост до гара Баханага.

Тежка влакова катастрофа в Нидерландия, загинал и много ранени

Малко по-късно друг пътнически влак е дерайлирал на същото място в Одиша.

"Изпитахме усещане, подобно на трус, когато нашият влак се удари в катастрофиралия „Coromandel Express“. Моят вагон не е претърпял големи щети. Всички седим вътре във влака. Видях как спасителите помагат на ранените пътници“, разказва пътник.

Началникът на пожарната служба в щата Одиша Судханшу Саранги ръководи спасителните операции. Персоналът на близките медицински колежи и болници е мобилизиран в готовност.

След влаковата катастрофа: Уволниха началника на полицията в Гърция

Повече от сто служители на Националните сили за борба с бедствията и техните щатски колеги участват в спасителната операция и издирват пострадалите. Много пътници може да са останали под преобърнатите вагони на влака, уточнява NDTV.

Министър-председателят Нарендра Моди изрази скръбта си от загубата на човешки животи при влаковата катастрофа в Одиша.

Близо 50 линейки са на мястото. Голям брой автобуси са мобилизирани, за да прехвърлят ранените в болница.

In #India, a passenger train derailed and collided with a freight train near the city of Balasore



At least 50 people died and more than 170 were injured in this terrible accident. pic.twitter.com/S02BleyoAq