Тежка влакова катастрофа в Нидерландия, загинал и много ранени

Н ай-малко един човек загина, а около 30 бяха ранени, при дерайлиране на пътнически влак в Нидерландия рано сутринта, съобщи Нидерландската новинарска агенция АНП, като се позова на службата за спешна медицинска помощ.

Първоначалните данни бяха за няколко сериозно пострадали.

Повечето от ранените са получили помощ на място. Няколко човека, които са в по-тежко състояние, са настанени в болница.

Пътническият влак се ударил в строително оборудване на релсите между Хага и Лайден, провинция Южна Холандия. Първият вагон дерайлирал, вторият се наклонил на една страна, а третият се подпалил. Огънят вече е загасен.

Инцидентът е станал около 3:25 ч. (4:25 ч. българско време). Във влака пътували приблизително 50 души.

