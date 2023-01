Павел Яблонски: Полша е готова да изпрати на Украйна танкове "Леопард" и без одобрението на Германия

П олша може да изпрати танкове "Леопард 2" на Украйна дори без одобрението на Германия за реекспорт, заяви днес заместник-министърът на външните работи Павел Яблонски, предаде Ройтерс.

Poland may send German-made Leopard 2 tanks to Ukraine without gaining permission from the government in Berlin https://t.co/mzlCZCuUyX

Изявлението беше направено преди началото на кризисната среща в американската ВВС база Рамщайн в Германия, на която ще бъде обсъден въпросът за доставката на оръжия за Киев.

Варшава и други съюзници от НАТО настояват Берлин да им даде "зелена светлина" за изпращане на произведените в Германия танкове за Украйна на фона на все по-настоятелните молби на Киев за тежко въоръжение, което според него е от съществено значение за противодействието на руската инвазия.

Лондон дава на Украйна оръжието на унищожението

"Не изключвам възможността вече да сме готови да предприемем такава стъпка", каза Яблонски пред частното радио Ер Ем Еф Еф Ем (RMF FM), имайки предвид възможността за изпращане на танкове в Украйна, дори ако Германия е против.

"В момента се опитваме да накараме Германия не само да се съгласи тези танкове да бъдат изпратени от Полша или други страни, но и самата тя да го направи", допълни той.

Германия не е склонна да изпраща тежки нападателни оръжия, които може да се разглеждат като ескалация на конфликта в Украйна. Досега Берлин отказва да даде на своите съюзници разрешение за реекспорт на "Леопард 2", които сега са основна част от въоръжението на армиите на съюзниците в цяла Европа.

Яблонски допълни: "Смятам, че ако има силна съпротива, ние ще бъдем готови да предприемем дори такива нестандартни действия... но нека не да изпреварваме фактите".

В сряда подобна позиция изрази и полският премиер Матеуш Моравецки, припомня Ройтерс.

BREAKING:



Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki confirms that Poland has earmarked 14 Leopard 2 tanks for Ukraine.



He said Poland is now waiting for Germany, Finland, Denmark and other Western allies to declare how many Leopard tanks they can provide. pic.twitter.com/SyE6GLZgPW