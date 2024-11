Политически реакции по повод 1000 дни от войната в Украйна

Д нес се навършват 1000 дни от началото на войната в Украйна – трагедия, която промени геополитическия ред и донесе безброй човешки загуби. Политически лидери изразиха позициите си: едни призовават за мир, други настояват за засилване на подкрепата към Киев.

"Това може да промени играта": 1000 дни война в Украйна - мир или ескалация на конфликта

Белгия подкрепя украинците от началото на войната и тази помощ трябва да продължи, защото тази война не е просто за територия. Тази война е за основите на нашето общество - за свобода, равенство, суверенитет и зачитане на международното право и универсалните човешки права, се посочва в изявление на Министерството на външните работи на Белгия по повод навършването на 1000 дни от нахлуването на руските войски в Украйна.

Украинските войски се борят с всички сили за свободите и ценностите, които придобихме след Втората световна война. Това са 1000 дни на тежко страдание, но и на невиждана смелост, упоритост и издръжливост - на украинските сили и на украинския народ. Не трябва да забравяме тази война, трябва да продължим да подкрепяме Украйна в името на свободата и сигурността на всички ни, се допълва в изявлението.

Отбелязва се, че белгийската страна предоставя финансова, военна и хуманитарна подкрепа за Украйна. По-рано тази година белгийските власти изразиха готовност да прехвърлят на силите на Киев няколко десетки изтребителя Ф-16 и осигуриха средства за доставка на бронирани машини за украинските военни.

Министерството на външните работи на Република България коментира темата в Екс.

България изразява твърдата си подкрепа за героичния народ на Украйна в борбата му за свобода, независимост, мир и просперитет. Това заявиха в Екс от Министерството на външните работи по повод 1000 дни от началото на войната в Украйна.

МВнР отбелязва, че жестокият руски терор не сломи украински дух и смелост през тези 1000 дни война и справедливостта ще възтържествува.

Украинският президент Володимир Зеленски ще направи днес обръщение към Европейския парламент по повод навършването на 1000 дни от началото на руското военно нападение срещу неговата страна. Председателят на ЕП Роберта Мецола свика за днес извънредно заседание на евродепутатите, като се предвижда обръщението на украинския президент да прозвучи във видеопослание.

