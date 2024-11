Макрон: Путин не иска мир в Украйна и не е готов да прекрати войната

„Владимир Путин не иска мир в Украйна и не е готов да преговаря за прекратяване на войната“.

Това заяви френският президент Еманюел Макрон по време на посещението си в Аржентина, предаде АФП.

According to @EmmanuelMacron, Putin “does not want peace” in Ukraine. https://t.co/aSjKel57Kh pic.twitter.com/GVemmBWwy2