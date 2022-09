Полицай загина след терористичен акт в Турция, има ранени (ВИДЕО)

Е дин полицай е загинал при експлозия на бомба, друг служител на реда е в болница след тежки наранявания. Още най-малко четирима цивилни са пострадали. Властите определят случилото се като терористичен акт и твърдят, че зад него стои Кюрдската работническа партия.

Нападенията са дело на две жени. Те стреляли по дежурния в базата полицай около 11 вечерта, а след това детонирали прикрепени към телата си бомби.

#Turkey 🇹🇷: An armed attack was carried out on Tece Police House in #Mezitli, #Mersin. Perperators appear to be female militants as well.



Militants used a pistol (for close-shooting) and likely two AKSU rifles (AK carbines with folding stocks), an RPK mag(?) and a foregrip. pic.twitter.com/xwls7hgqQ8