Полярен циклон донесе бури и ветрове в Италия (ВИДЕО)

П олярен циклон донесе бури и ветрове в Италия, в резултат на което в страната се установиха първите истински зимни условия, а в централната част на Апенините, където ски индустрията е в застой, заваля дългоочаквания сняг, предаде АНСА за БТА.

Морското вълнение може да причини сериозни щети на басейните, СПА центрове и друга инфраструктура в курортите в крайбрежието на Лигурия, Тиренско море и западните брегове на Сардиния, заяви метеорологът Лоренцо Тедичи. На сайта www.iLMeteo.it той прогнозира "проливни дъждове под формата на гръмотевични бури или внезапни поройни валежи, които ще залеят Тоскана, Лацио, Сардиния и най-вече Кампания".

