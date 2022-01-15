Свят

Подводен вулкан изригна в Тонга, цунами в столицата

Местните жители започнаха да бягат към по-високи места

15 януари 2022, 14:43, oбновена в 14:55
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Ц унами с височина 1,20 метра достигна днес столицата на Тонга - малка островна страна в южната част на Тихия океан, край която изригна подводен вулкан. Местните жители бягат навътре към по-високи места, предаде Франс прес.

Австралийската метеорологична служба съобщи, че по-рано днес до Тонга е достигнало 30-сантиметрово цунами.

Предупреждението за приливни вълни тъкмо било отменено, когато подводният вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай отново изригнал.

Тогава до столицата Нукуалофа достигнало ново цунами, вече четири пъти по-високо.

"Земята се разлюля, цялата къща се разтърси", разказа местна жителка. Тя спомена за "мощна експлозия".
Крал Тупоу Шести е бил евакуиран от двореца си в Нукуалофа.

Подводният вулкан се намира край един от необитаемите острови от архипелага, на около 65 километра от столицата.

В края на 2014 и началото на 2015 г. поредица изригвания на Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай доведоха до образуването на малък нов остров и спиране на въздушния трафик от и до Тонга в продължение на няколко дни, припомня Асошиейтед прес.
Страната е с население от около 105 хиляди души.

Тонга
Тонга Източник: БТА

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Източник: БТА    
Тонга цунами вулкан
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