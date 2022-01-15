Подводен вулкан изригна в Тонга, цунами в столицата

Ц унами с височина 1,20 метра достигна днес столицата на Тонга - малка островна страна в южната част на Тихия океан, край която изригна подводен вулкан. Местните жители бягат навътре към по-високи места, предаде Франс прес.
Австралийската метеорологична служба съобщи, че по-рано днес до Тонга е достигнало 30-сантиметрово цунами.
Good surveillance.— Lucid Dreaming🇱🇰 (@LucidCharon) January 15, 2022
Tonga and Samoa got early warnings.
I hope the casualties are less because of the EWS.
Our hearts are with those people. #TongaVolcano #tongatsunami https://t.co/wFV4GspJi7
Предупреждението за приливни вълни тъкмо било отменено, когато подводният вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай отново изригнал.
Тогава до столицата Нукуалофа достигнало ново цунами, вече четири пъти по-високо.
"Земята се разлюля, цялата къща се разтърси", разказа местна жителка. Тя спомена за "мощна експлозия".
Крал Тупоу Шести е бил евакуиран от двореца си в Нукуалофа.
Eruption began Tonga, tsunami warning Aus, NZ pic.twitter.com/B7cwwtWfGE— sarah ho (@truthbearing) January 15, 2022
Подводният вулкан се намира край един от необитаемите острови от архипелага, на около 65 километра от столицата.
Fresh tsunami footage from Tonga - watch what happens @Havenaar64 @luana @MoistenedTart https://t.co/TGuNa5a1ng— platinumflyer333 (@platinumflyer31) January 15, 2022
В края на 2014 и началото на 2015 г. поредица изригвания на Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай доведоха до образуването на малък нов остров и спиране на въздушния трафик от и до Тонга в продължение на няколко дни, припомня Асошиейтед прес.
Страната е с население от около 105 хиляди души.
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