Японец си направи селфи край изригващ вулкан

С оциалните медии завладяват света. Смята се, че през 2021 г. ще бъдат направени 1,4 трилиона снимки, тъй като всеки се надпреварва да споделя в онлайн пространството своите преживявания, постижения или просто добър външен вид, констатира IFLScience.

Селфитата – враг на климата

При толкова много снимки, правени всеки ден, е логично, че много от тях ще запечатат някои абсолютно нелепи моменти.

