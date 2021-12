Расте броят на жертвите след изригването на вулкана в Индонезия

Б роят на загиналите от изригването на вулкана Семеру в индонезийския остров Ява вече възлиза на 13, съобщи говорител на националната агенция за справяне с бедствия, предаде "Ройтерс".

Според говорителя Абдул Мухари двама от загиналите са идентифицирани.

Преди това от агенцията казаха, че десет души, останали блокирани заради стихията, са били евакуирани успешно и са в безопасност. Десетки са в болници, повечето от които с травми от изгаряния.

