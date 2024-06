Почина Доналд Съдърланд

Д оналд Съдърланд, актьор ветеран, известен с ролите си в "M*A*S*H", "Klute" и “The Hunger Games”, е починал, съобщи CNN.

Той беше на 88 години.

Съдърланд е починал в Маями след дълго боледуване.

"С натежало сърце ви съобщавам, че баща ми, Доналд Съдърланд, почина", написа Кийфър Съдърланд, синът на Доналд Съдърланд, в публикация в Instagram.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT