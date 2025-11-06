България

Цигарите поскъпват през 2026 година

При нагреваемите изделия промяната ще е с 15-20 стотинки нагоре

6 ноември 2025, 19:47
О т началото на следващата година се очаква поскъпване на всички тютюневи изделия в страната. Причината е планираното увеличение на акцизните ставки, което е заложено в проектобюджета за следващата година, предава NOVA.

Ако към момента акциза за една кутия цигари е 4,20 лева, то от януари той се променя на 4,44 лева или 24 стотинки по-скъпо, ако търговците не променят своите надценки. Към тях обаче трябва да се начисли и 20% ДДС и така кутията ще поскъпне с около 30 стотинки.

При нагреваемите изделия промяната ще е с 15-20 стотинки нагоре. Държавата чака от повишаването на акцизите в бюджета да влязат 130 млн. евро допълнителни приходи. 

Поскъпване на цигари ДДС Държавен бюджет
