Паника и изстрели в гръб: Петима простреляни във фитнес край Белия дом, стрелецът се барикадира

Н ай-малко петима души са ранени при стрелба във фитнес зала в центъра на Вашингтон - на около 1,5 километра от Белия дом. Инцидентът е станал тази сутрин (местно време) в оживения квартал Логан Съркъл, а извършителят се е барикадирал в апартамент над сградата, съобщиха американските власти.

Стрелбата се е разиграла в обект на луксозната верига Vida Fitness на 15-а улица, заяви говорител на Столичната полиция пред The Washington Sun, описвайки ситуацията като „динамична“.

Източник: БТА/AP

„КРИТИЧНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Столичната полиция е на мястото на АКТИВНА СТРЕЛБА в района на 15-а и улица „Пи“, Северозапад“, написаха от Столичната полиция във Вашингтон в платформата X в 8:23 ч. сутринта (местно време).

„Екипът за спешно реагиране на полицията е на място“, става още ясно от съобщението.

Източник: БТА/AP

Хронология на атаката и разкази на очевидци

По информация на NBC News, позоваваща се на източник, запознат с разследването, въоръженият мъж е влязъл във фитнеса, прострелял е в гърба един от посетителите и е избягал от сградата. При последвалата евакуация на залата са отекнали още изстрели на улицата, а хората са се разбягали в паника.

Източник: БТА/AP

Жена, която по време на нападението е била на пътеката за бягане във фитнеса, разказа пред местната телевизия WRC, че докато се е евакуирала, е видяла простреляния мъж.

„Беше наистина ужасяващо. Не съм сигурна какво е състоянието на момчето, но беше простреляно и нямаше друг изход от залата, освен да минем покрай него“, сподели тя. По думите ѝ, веднага след като излезли навън и започнали да обясняват на полицаите какво се е случило, се чули нови изстрели и се усетила миризма на барут и дим.

Макс Смит, който живее над самата фитнес зала, разказа пред NBC4 Washington, че първоначално излязъл от апартамента си, защото се включила противопожарната аларма и помислил, че е учение.

„Тогава чухме още изстрели и всички хукнаха да бягат“, казва той. Смит е чул три или четири изстрела, след което заедно с около десетина души се е барикадирал в тоалетната на близка пекарна.

Стрелецът е идентифициран и барикадиран

По-късно федерален служител на реда съобщи пред NBC News, че заподозреният се е барикадирал в апартамент точно над фитнес залата. Властите заявиха, че вече знаят с кого си имат работа и са установили самоличността на нападателя, но мотивите му все още остават неизвестни.

Източник: БТА/AP

Блокада и мобилизация на силите за сигурност

Полицията призова хората да избягват квартал Логан Съркъл, който е гъсто населен с жилищни сгради и офиси и обикновено е оживен в делнична сутрин. Улиците в района са отцепени, а шест държавни училища в близост са поставени в режим на повишена готовност - никой не се допуска да влиза или излиза от сградите им.

Десетки полицейски автомобили и служители с тактическо оборудване заляха периметъра. На място освен местната полиция действат агенти на Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF), федерални маршали, служители на Парковата полиция и агенти на Сикрет сървис. Към района са изпратени и допълнителни части на Националната гвардия, които подпомагат обезопасяването на периметъра.