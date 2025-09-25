Признаха Никола Саркози за виновен в заговор с Муамар Кадафи, влиза в затвора за 5 години

Вторият ден от дебатите в ООН: Опасения от надпревара във въоръжаването

П арижкият наказателен съд призна бившия френски президент Никола Саркози за виновен в престъпен заговор. Малко по-късно обявиха и присъдата на Саркози - пет години затвор. Решението означава, че бившият президент ще прекара време в затвора, дори ако обжалва - присъда, много по-тежка от очакваното от мнозина.

Бившият френски президент Никола Саркози заяви, че „ще спя в затвора с високо вдигната глава“, след като беше осъден на пет години затвор от парижки съд днес (25 септември).

Той беше обвинен в приемане на незаконно финансиране на предизборната си кампания през 2007 г. от либийския лидер Муамар Кадафи.

Френски съд в Париж призна бившия президент Никола Саркози за виновен в криминална конспирация по дело, в което беше обвинен, че е получил милиони евро незаконно финансиране от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи за успешната си президентска кампания през 2007 г., предаде агенция Ройтерс (Reuters)

Саркози обаче беше оправдан по всички останали обвинения, включително за пасивна корупция и незаконно финансиране на кампания.

Бившият президент, който винаги е отричал обвиненията, беше заподозрян, че през 2005 г., когато е бил вътрешен министър на Франция, е сключил сделка с Кадафи за осигуряване на финансиране на кампанията си в замяна на подкрепа за тогава изолираната либийска държава на международната сцена.

70-годишният политик е изправен пред съда от януари по обвинения в „укриване на присвояване на публични средства, пасивна корупция, незаконно финансиране на кампания и криминална конспирация с цел извършване на престъпление“.

Разследващите твърдят, че той е сключил корупционен пакт с либийското правителство.

В центъра на делото стои заплетен случай, в който се твърди, че са замесени либийски шпиони, осъден терорист, търговци на оръжие, както и обвинения, че Кадафи е предоставил милиони евро за кампанията на Саркози, пренесени в Париж в куфари.

Mouammar Kadhafi a-t-il financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007? Le tribunal de Paris doit rendre son jugement jeudi dans ce procès, dont l'accusation gravissime fait planer sur l'ex-chef de l'Etat français la menace d'une lourde peine de prison ⤵️ pic.twitter.com/Z9QPFIXO1D — Agence France-Presse (@afpfr) September 24, 2025

Саркози заяви, че делото е политически мотивирано.

Въпреки продължаващите юридически проблеми и факта, че през юни беше лишен от най-високото френско отличие – Ордена на Почетния легион, Саркози остава влиятелна фигура на френската политическа сцена.

Малко по-късно беше обявена и присъдата на Никола Саркози - пет години затвор.

Решението означава, че бившият президент ще прекара време в затвора, дори ако обжалва - присъда, много по-тежка от очакваното от мнозина.

Решението на парижкия съд прави 70-годишния Саркози първия бивш френски държавен глава, осъден за престъпление на толкова високо ниво, пише Euronews.

Делото също така включваше 11 съучастници, сред които трима бивши министри.

Саркози, придружен от съпругата си, певицата и модел Карла Бруни-Саркози, влезе в съдебна зала, пълна с репортери и граждани. Саркози седеше на първия ред на местата на обвиняемия. Тримата му пълнолетни синове също бяха в залата.

Сега той е изправен пред до седем години затвор за престъпленията,

като се очаква присъдата му да бъде произнесена по-късно.

Разследването стартира през 2013 г., две години след като Сайф ал Ислам, син на тогавашния либийски лидер, за първи път обвини Саркози, че е взел милиони от парите на баща си за финансиране на кампания, припомня Би Би Си (BBC).

На следващата година ливанският бизнесмен Зиад Такиедин, който дълго време е действал като посредник между Франция и Близкия изток, заяви, че е имал писмени доказателства, че кампанията на Саркози е била „обилно“ финансирана от Триполи и че плащанията на стойност 50 милиона евро (43 милиона британски лири) са продължили и след като той е станал президент.

Съпругата на Саркози, бившият супермодел и певица от италиански произход Карла Бруни-Саркози, беше обвинена миналата година в укриване на доказателства, свързани със случая Кадафи, и в сътрудничество с нарушители за извършване на измами, като и двете тя отрича.

След като загуби кандидатурата си за преизбиране през 2012 г., Саркози е обект на няколко криминални разследвания. Той също така обжалва решение от февруари 2024 г., което го призна за виновен в преразход по време на кампанията му за преизбиране през 2012 г., след което е наел PR фирма, за да го прикрие. Той е осъден на едногодишна присъда, от която шест месеца са условни.

През 2021 г. той беше признат за виновен в опит за подкупване на съдия през 2014 г. и стана първият бивш френски президент, осъден на лишаване от свобода. През декември апелативният съд в Париж постанови, че той може да излежава присъдата си у дома, носейки електронна проследяващагривна, вместо да влиза в затвора.