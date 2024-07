Обвиниха Карла Бруни-Саркози в оказване на натиск по дело на съпруга ѝ

Б ившата първа дама на Франция Карла Бруни-Саркози е обвинена в оказване на натиск върху свидетел, който обвинява бившия президент Никола Саркози, че е получил незаконно финансиране на кампанията си от Либия.

Според официално лице, чието име не може да бъде назовано, бившият супермодел е пусната под гаранция, която ѝ забранява да контактува с когото и да било от участниците в производството, с изключение на съпруга ѝ.

Предварителните обвинения срещу Бруни-Саркози включват манипулиране на свидетели и опит за измама чрез заблуждаване на магистрати, които разследват съпруга ѝ по подозрение в получаване на незаконни средства по време на кампанията му за президентските избори през 2007 г.

След като тя беше разпитана от полицията през май, адвокатите ѝ заявиха, че е дала "полезни разяснения и обяснения", но не коментираха повече.

Засегнатият свидетел Зиад Такиддин е в основата на обвиненията, че Саркози е получил милиони под формата на незаконни плащания от режима на тогавашния либийски президент Муамар Кадафи.

Никола Саркози, президент на Франция от 2007 г. до 2012 г., вече е осъждан по две други дела. Той категорично отрича да е извършил нарушения.

През февруари апелативният съд в Париж потвърди осъдителна присъда срещу бившия президент за незаконно финансиране на предизборната кампания при неуспешния му опит за преизбиране през 2012 г.

Саркози беше осъден на една година затвор, от която шест месеца бяха отложени.

Адвокатите му обжалваха пред Касационния съд, най-висшата съдебна инстанция във Франция.

Тъй като обжалването е в процес на разглеждане, Саркози не може да бъде вкаран в затвора в съответствие с френското законодателство.

Той е обвинен, че е похарчил почти два пъти повече от максимално допустимата по закон сума от 22,5 млн. евро за кандидатурата за преизбиране, която загуби от социалиста Франсоа Оланд.

В отделно дело през 2021 г. 69-годишният Саркози беше признат за виновен в корупция и търговия с влияние.

Той е първият бивш френски президент в съвременната история, осъден на затвор за действия по време на мандата си.

Саркози се оттегли от активната политика през 2017 г.

