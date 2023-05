Повдигнаха обвинения срещу Саркози във връзка с либийската афера

Ф инансовата прокуратура на Франция повдигна обвинения срещу бившия президент Никола Саркози и 12 негови довереници във връзка с предполагаеми незаконни дарения от Либия за предизборната му кампания, предаде ДПА.

Former French president Sarkozy facing trial over Libya financing for 2007 campaign https://t.co/G019UxBLTB