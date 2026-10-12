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Newsweek: По руската държавна ТВ злорадстват за сделката между Тръмп и Путин за дизела

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12 октомври 2026, 15:11
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В одещият по руската държавна телевизия Владимир Соловьов злорадстваше за сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за изпращане на руски дизел в САЩ в замяна на облекчаване на санкциите срещу Москва.

Украйна и нейните съюзници осъдиха споразумението, позволяващо на Русия да доставя милиони тонове дизел, с аргумента, че то позволява на Москва да финансира военната си машина и да удължава войната, започната от Путин.

Зеленски избухна срещу сделката на Тръмп с Путин: "Това е инвестиция във войната"

По време на предаването си по Канал 1 в неделя, съюзникът на Путин Соловьов приветства телефонния разговор между Тръмп и Путин, заявявайки, че той показва как „голямата дипломация“ може да се случва без излишен шум, но след която „светът избухна“, съобщава Newsweek.

Той заяви пред участниците в панела, че решението е нанесло удар върху Европа и украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски избухна срещу сделката на Тръмп с Путин: "Това е инвестиция във война"

„Тръмп директно благодари на Върховния главнокомандващ“, каза Соловьов със самодоволна усмивка, преди да пусне звуков запис на американския президент, изразяващ благодарността си за руския петрол, който би облекчил високите цени по бензиностанциите.

Фючърсите на дизела в САЩ паднаха с близо 5% след сделката на Тръмп с Путин

„Винаги съм харесвал Тръмп, винаги съм разбирал, че с Тръмп нещата трябва да се пресмятат“, каза Соловьов, преди да представи друг звуков запис на Тръмп, отговарящ на критиките на Зеленски относно сделката с думите: „Предлагам те (Украйна) да си намерят нов лидер“.

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