Какво знаем за бронирания влак на Ким Чен-ун

К огато служители на външното разузнаване търсят доказателства за заминаването на лидера на Северна Корея Ким Чен-ун на пътуване в чужбина - те винаги търсят местонахождението на влак, боядисан в сивозелено.

(Видеото е архивно - Ким Чен-ун пристигна в Русия)

Именно с бронирания си влак лидерът на Северна Корея е пристигнал в Китай, за да присъства на мегапарада на Си Дзинпин.

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун прекоси границата с Китай със своя специален влак рано във вторник, за да присъства на тържествата по случай капитулацията на Япония във Втората световна война, съобщиха севернокорейски държавни медии, цитирани от агенция Reuters .

Ким напусна Пхенян за Китай в понеделник и прекоси границата рано във вторник сутринта, съобщи севернокорейският държавен вестник Rodong Sinmun.

Очаква се той да присъства на военния парад в Пекин в сряда, заедно с китайския президент Си Дзинпин и други лидери, включително руския президент Владимир Путин и иранския президент Масуд Пезешкиан.

Rodong Sinmun публикува снимки на Ким и неговата делегация, сред които министърът на външните работи Чое Сон Хуи. На кадрите те стоят и се усмихват, докато Ким е седнал на бюро във влака с тъмнозелени вагони, който изглежда подобен на бронирания влак, с който той вече е пътувал в чужбина.

Зеленият влак, който официалните лица търсят, е специалният брониран влак, който Ким Чен-ун, както и баща му и дядо му, управлявали Северна Корея преди него, са използвали. Твърди се, че членовете на семейството нямат увереност, че биха могли да направят безопасно пътуване на дълги разстояния, използвайки един от разнебитения флот от стари пътнически самолети от съветската епоха в страната си.

Ето какво знаем за бронирания влак:

По-мощен от куршум, но много по-бавен

Голяма част от това, което се знае за влака, идва от доклади на разузнаването, спомени на длъжностни лица, на които е било разрешено да пътуват във влака в предишни епохи и редки кадри от държавните новинарски медии.

Според южнокорейски новинарски доклад от 2009 г., който се основава на класифицирана информация, се смята, че лидерът разполага с поне 90 вагона с висока степен на сигурност. Според доклада, написан по времето на бащата на Ким, Ким Чен Ир, при всяко пътуване на лидера се движат три влака: влак за предварителна охрана, влак на лидера и трети влак, превозващ допълнителни телохранители и провизии.

Тъмнозелен влак с жълта тапицерия се намира в депо, а от двете му страни са разположени двама униформени служители по сигурността.

Всеки от вагоните е брониран, което ги прави с хиляди килограми по-тежки от средното. Това допълнително тегло се изразява в бавно пътуване. Очаква се влаковете да развиват максимална скорост от едва 37 мили в час (близо 60 км/ч - бел.ред.).

Според доклада от 2009 г. по времето на Ким Чен Ир в предварителния влак са пътували 100 служители по сигурността, които са претърсвали гарите за бомби и други заплахи и са проверявали безопасността на трасето. Освен това военни хеликоптери и самолети прелитали над влака, за да осигурят по-голяма сигурност.

Според доклада в цяла Северна Корея са построени двадесет железопътни гари само за лична употреба на лидера.

Всички удобства на дома

Държавните медии на Северна Корея от време на време отразяват лидерите от вътрешността на влака, като предлагат рядък поглед към някои от многото специализирани вагони.

Когато през 2018 г. Ким Чен-ун направи първото си държавно посещение в Китай, той се срещна с високопоставен китайски служител, който се качи във влака му във вагон, облицован с дебели розови дивани.

През 2015 г. Ким Чен-ун беше забелязан да седи на дълга бяла маса в помещение, което изглеждаше като конферентна зала. В подобно видео от 2011 г. баща му Ким Чен Ир е видян да заседава в същото купе. В по-старото видео ясно се вижда телевизор с плосък екран, а в по-новото се вижда преносим компютър.

Омари, вино и "кондуктори"

Говори се, че Ким Чен Ир се страхувал от летене и предпочитал да пътува с влака си, който бил оборудван с модерни комуникационни технологии и голям персонал, който задоволявал капризите му.

"Беше възможно да се поръча всяко ястие от руската, китайската, корейската, японската и френската кухня", пише Константин Пуликовски, руски служител, който е придружавал бившия лидер по време на пътуване из Русия през 2011 г.

Ким настояваше живи омари и други пресни деликатеси да бъдат доставяни на влака, докато той прекосяваше Сибир по време на пътуванията до Русия. Кутии с вина от Бордо и Бургундия са били доставяни със самолет от Париж, разказва Пуликовски в мемоарите си за пътуването "Ориент експрес".

Когато скучаеше, Ким разчиташе на група артистки, известни като диригентки, които му изнасяха серенади на корейски и руски език.

Не е известно какво прави синът му Ким Чен-ун за храна и развлечения, докато е на борда, но е известно, че апетитът на по-малкия Ким съперничи на този на баща му. Съобщава се, че той предпочита швейцарско сирене, шампанско Cristal и коняк Hennessy.

Трагедии по релсите

Влакът е бил в центъра на няколко трагични събития в съвременната история на Северна Корея.

През април 2004 г. в Рьонгчон, близо до китайската граница, загиват повече от 160 души, когато влакове, натоварени с горими материали, се взривяват поради сблъсък или електрическа неизправност.

Първоначално се появиха слухове, че експлозията е част от покушение срещу Ким Чен Ир, тъй като влакът на лидера е преминал през града часове по-рано.

Според държавните информационни медии по-късно той умира във влака си след сърдечен удар през декември 2011 г.

След като става лидер, Ким Чен-ун посещава Китай четири пъти и Виетнам веднъж - все с влак, с изключение на един полет през 2018 г. до китайския град Далян. Той също така посети Русия с влак и се срещна с Путин през 2019 г.