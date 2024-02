Пати Бойд показа писмата от "любовния си триъгълник" с Джордж Харисън и Ерик Клептън

М оделът Пати Бойд продава писма, които повдигат завесата на нейния прословут любовен триъгълник с китариста Ерик Клептън и звездата на "Бийтълс" Джордж Харисън.

Бойд беше муза и за двамата през 60-те и 70-те години на миналия век, вдъхновявайки класическата песен на Харисън "Something" и хитовете на Клептън "Wonderful Tonight" и "Layla".

Първоначално омъжена за Харисън, тя е преследвана от близкия му приятел Клептън в поредица от страстни любовни писма.

Сега тя продава на търг бележки и от двамата мъже, заедно с други вещи.

Бойд се запознава с Джордж Харисън, когато е избрана да се снима във филма от 1964 г. "A Hard Day's Night" и моментално усеща връзка с Харисън, техния известен "тих" китарист.

"Той беше доста срамежлив като мен. Мисля, че затова се разбирахме", каза тя в интервю, публикувано на сайта на аукционната къща Christie's.

Те излизали две години преди да се оженят през януари 1966 г., през което време "Бийтълс" често били на турнета.

„Джордж беше толкова очарователен, когато го нямаше“, каза тя. „Липсвах му и той ми липсваше ужасно, а той пишеше невероятни писма и прекрасни пощенски картички.“

В едно от писмата в търга Харисън пише: „Надявам се, че си добре. Липсваш ми. Умирам от глад – много сандвичи със сирене на скара. Обичам те.“

Клептън бил чест гост в къщата на двойката в Съри, но, без да знае Харисън, таял любовни чувства към Бойд.

През 1970 г. той ѝ изпраща писмо, в което пише: „Пиша това писмо с основната цел да разбера чувствата ти към тема, добре позната и на двама ни“, започва то. "Това, което искам да те попитам, е дали все още обичаш съпруга си? Всички тези въпроси са много нагли, знам, но ако все още има чувства в сърцето ти към мен… трябва да ме уведомиш! Не телефонирай! Изпрати писмо... Така е много по-безопасно."

Първоначално Бойд помислила, че писмото е от фен, но разбира истината едва когато Клептън ѝ се обадил по-късно същия ден.

Второто писмо е написано няколко месеца по-късно на страница, която Клептън е откъснал от копие на романа на Джон Стайнбек „За мишките и хората“.

„Скъпа Лейла“, започва Клептън, използвайки псевдонима си за Бойд. „Защо се колебаеш, беден любовник ли съм, грозен ли съм, твърде слаб ли съм, прекалено силен, знаеш ли защо?"

"Ако ме искаш, вземи ме, твой съм... ако не ме искаш, моля те, развали магията, която ме свързва. Да затвориш диво животно в клетка е грях, да го опитомиш е божествено. Моята любов е твоя."

По-късно той написва "Layla" за Бойд.

„Беше толкова красиво и толкова вълшебно“, спомня си Бойд. „Бях толкова поласкан, но бях и толкова притеснен, че Джордж ще разбере защо Ерик е написал тази песен.“

Първоначално Бойд отхвърли ухажванията на Клептън, но след като бракът ѝ се проваля в началото на 70-те години, музикантът кани Бойд да се присъедини към него на турне.

Романсът им процъфтява и те се женят през 1979 г. - с благословията на Харисън, който започва да нарича Клептън свой "съпруг".

В крайна сметка обаче алкохолизмът и изневярата на Клептън подкопават брака им и те се развеждат през 1989 г.

Бойд, дъщеря на пенсиониран пилот на бомбардировач от Кралските военновъздушни сили, е била известен модел през 60-те години, преди да насочи вниманието си към фотографията.

“Do you still love your husband?”: Model Pattie Boyd reveals love triangle letters from Eric Clapton and George Harrison – and they’re going up for auction https://t.co/EhZRKsKEod