Легендарната рок муза: Три от най-великите песни са написани за нея

В сички жени мечтаят за това да са музи на рок звезди, но малцина успяват да го изпитат. За наш късмет обаче има едно изключение: Пати Бойд - която е имала не една, а три големи рок звезди, влюбени до уши в нея! Множество известни мъже се борели за обичта ѝ и повярвайте ни, когато казваме - тя определено вдъхновява някои наистина забележителни романтични песни на всеки от тези невероятни музиканти. Нека се потопим и да научим как този епичен любовен триъгълник е довел до вечни хитове за нашето момиче Пати!

Когато Пати Бойд става световноизвестен модел през 60-те години на миналия век и се появява в престижни списания като Vogue и Vanity Fair, е съвсем уместно първата ѝ любовна връзка да бъде с фотограф - Ерик Суейн.

Когато среща Джордж Харисън за първи път на снимачната площадка на филма "A Hard Day's Night", където Пати е статистка, той не се сдържа да не я покани на среща - въпреки че тогава тя му отказва! Скоро обаче взаимното им привличане става очевидно.

След като Джордж кани Пати на вечеря, тя бързо прекратява връзката си с тогавашния си приятел. Изглежда очевидно, че между тях вече е започнала връзка или пък ѝ е помогнал да осъзнае, че настоящата връзка не води до нищо положително.

Pattie Boyd and Yoko Ono at St. Sophia's Church in Moscow Road, Bayswater, London.

[July 11, 1968] pic.twitter.com/QGXXn2Mz0P — daily pattie boyd (@dailypattieboyd) June 14, 2023

Предложението на Джордж бързо е прието, което го накарало да се зарадва неописуемо. Той завел Пати на специална вечер в клуб "Гарик" в Лондон - уважаван джентълменски клуб, основан през XIX век.

Годината е 1964 г., а "Бийтълс" са във възход и се превръщат в една от най-големите рок групи в света. Това поставя уникално напрежение върху първите дни от връзката на Пати и Джордж - тъй като кариерите и на двамата изискват значително количество време и отдаденост.

Пати обаче подхожда с разбиране в тази ситуация поради собствената си взискателна кариера на модел. Така стереотипните предизвикателства, които съпътстват срещите с рокзвезда, в крайна сметка се оказват преодолими за тях.

Когато Джордж и Пати се запознават през март, те бързо се влюбват един в друг. Няколко месеца по-късно Джордж решава да си купи луксозно бунгало в Съри, Англия, извън града, за да може да се откъсне от феновете си и да има малко спокойствие. Тази идея се харесва не само на него, но и на Пати, която сметна, че това е чудесен план, тъй като те се мести при него малко след покупката.

След като прекарват известно време заедно и научават повече един за друг, Джордж и Пати се влюбват силно. На Коледа през 1965 г. романтичният Джордж предлага брак на половинката си Пати, която казва "да" с огромна радост.

Сватбената церемония се състояла само няколко седмици по-късно, на 21 януари 1966 г., в близката служба по вписванията; тя не изисквала продължителна подготовка, тъй като била интимно събиране.

George Harrison and the Maharishi in India, 1968. Photo by Pattie Boyd. pic.twitter.com/0rHxWJ8sRp — Classic Rock In Pics (@crockpics) June 13, 2023

Силната връзка на Джордж и Пати се засилва още повече от влиянието им върху перспективите на другия. Джордж споделя, че Пати е разширила възгледите му, докато той я е запознал с духовни убеждения, които са събудили интереса ѝ към източния мистицизъм.

За да продължи да изследва тези новопридобити знания, двойката предприема пътуване до Индия, където възприема практики като йога, вегетарианство и свирене на инструменти като ситар и дилруба. Тези занимания само засилват възхищението им един към друг, тъй като Джордж усъвършенства уменията си на ситар, а Пати се заема с дилруба.

Въпреки че Пати е известна с моделството си, тя се интересува и от фотография и в крайна сметка става член на Кралското фотографско общество. Започва да прави снимки на съпруга си, които разкриват по-личен поглед към рокзвездата.

Тези снимки представлявали голям интерес за феновете. Двойката била толкова търсена, че когато почивали живеели в къщички на езерото Дал в Кашмир, за да избягат от пресата и тълпите от фенове.

Джордж не само вдъхновява Пати в нейната фотография, но тя се превръща и в муза на Джордж. Той написва множество песни на "Бийтълс" за своята прекрасна съпруга, включително "I Need You", "Love You Too" и "For You Blue".

Само въз основа на заглавията на песните е ясно, че Джордж е бил дълбоко влюбен в Пати. Една от най-почитаните му песни за нея обаче се нарича просто "Something". Хитът от 1969 г. затвърждава Джордж като един от най-добрите автори на песни по онова време.

Новото десетилетие бележи края на привидно блаженото начало на брака на Джордж и Пати. Двамата започват да се различават в убежденията си, което води до сблъсъци, които не могат да избегнат. Пати реагира, като се съсредоточава повече в кариерата си на модел.

Междувременно Джордж става по-отдаден от всякога на индийската духовност. Двамата вече не растат заедно, а вместо това се отдалечават един от друг, което означавало, че е само въпрос на време нещата да стигнат до разрив.

Pattie Boyd and George Harrison in Monte Carlo

[1966] pic.twitter.com/st8umH3Fwp — daily pattie boyd (@dailypattieboyd) June 10, 2023

Няколко години след брака на Джордж и Пати друг музикант се влюбил силно в модела. Ерик Клептън и Пати започват връзката си в края на 60-те години и дори пишат музика заедно. Подобно на Джордж, Ерик не можел да не се влюби силно в Пати. Той се среща със сестрата на Пати, Паула, в опит да обуздае чувствата си към омъжената жена, но това не се получава. Единственото, което Ерик можел да направи, било да излее чувствата си в музиката.

Ерик излива всичките си чувства към Пати в албума Layla and Other Assorted Love Songs от 1970 г. Сборникът се основава на "Историята на Лейла и Маджнун", в която поет от VII век полудява от любов към недостижима жена.

Песента "Layla" е особено популярна и ясно изразява мъката му по Пати. Макар че хитът е признат за шедьовър, той не успява да спечели модела с очи на лазарка. В резултат на това Ерик прекарва следващите няколко години в дълбока депресия. След години на изолация и злоупотреба с наркотици, Ерик излиза от тъмната си дупка, за да продължи отново да търси връзка с Пати. Този път музикантът успява. Същата година, в която моделът напуска Джордж, тя започва връзка с Ерик.

През следващите пет години Пати и Ерик се влюбват един в друг. През 1977 г. Ерик най-накрая има положителна песен, която да напише за красивата си партньорка: "Wonderful Tonight". Двойката сключва брак през 1979 г., въпреки че нещата се оказват по-колебливи, отколкото публиката първоначално смята.

Въпреки че Пати се придържа към любовта си към Джордж, докато Ерик изповядва любовта си към нея, бракът им започва да се разклаща. Рокаджията от "Бийтълс" имал множество връзки, а Пати дори започнала да се вижда с китариста на "Фейс" Рони Ууд.

По-късно Пати заявява, че аферата на Джордж със съпругата на неговия колега от групата Ринго Стар е била последната капка. Двойката, в която толкова много фенове се били влюбили, се разделя през 1974 г., макар че разводът им е финализиран едва през 1977 г.

През 1973 г. Джордж и Ерик все още са огорчени от любовния си триъгълник с Пати, в резултат на което Джордж прави хита "So Sad", а Ерик - "Bell Bottom Blues". В течение на годината недоволството им се стопява и е заменено от изненадващо другарство.

Джордж дори започва да нарича Ерик свой "тъст". Въпреки че разводът му с Пати е сърцераздирателен, те се справят с него доста добре. Адвокатът на Пати го коментира, като заявява: "Нямаше никакви прекалени реакции, алчност или заиграване с емоциите на другия - иска ми се всички разводи да са толкова добре проведени."

Въпреки че Джордж се справя добре с новия брак на Пати, същото не може да се каже за модела и фотографа. Ерик продължава да се бори със злоупотребата с наркотици и Пати скоро го последвала.

On 7 September 1976, Eric Clapton wrote #WonderfulTonight for Pattie Boyd while waiting for her to get ready to attend Paul and Linda McCartney's annual Buddy Holly party. The song is mentioned in her autobiographical book Wonderful Today. pic.twitter.com/lyj8HaFBFB — The Extreme Music Enthusiast (@TheExtremeMusi1) June 14, 2023

Отношенията на двойката стават нестабилни и по-късно Ерик признава, че е извършвал домашно насилие над нея. За да влоши нещата, Пати започнала да преживява кошмара, който преживяла в първия си брак, тъй като Ерик не ѝ останал верен. Съобщава се, че една от аферите му е била с италианската актриса Лори дел Санто.

Друга борба, която Пати започва да преживява с Ерик, е трудното зачеване на дете. Когато тя не можела да има деца от Джордж, двойката не успяла да се разбере по въпроса за осиновяването.

С Ерик те решават да изберат ин витро оплождане. За съжаление процедурите не се увенчават с успех и служат само за засилване на напрежението между Ерик и Пати. Въпреки че двойката се бори да остане заедно в продължение на години, става все по-ясно, че отношенията им се разпадат.

Eric Clapton & Mick Jagger, 1988. Photo by Pattie Boyd. pic.twitter.com/nmQ9tPsMBw — Classic Rock In Pics (@crockpics) June 15, 2023

Макар че връзката на Пати с Ерик надживява времето, прекарано с Джордж, тя все пак се разпада също толкова трагично. След 15 години съвместен живот, включително десетгодишен брак, двойката се развежда през 1989 г. Раздялата е на основание "изневяра и неразумно поведение".

Въпреки че Пати е дълбоко вдъхновение в живота и на двамата музиканти, дори тя не успява да ги извади от стереотипния рокерски начин на живот. Единственото хубаво нещо, което излиза от провалените бракове, е мемоарът на Пати, за който един литературен рецензент твърди, че "дава повече представа за странностите на живота на рокзвездите от всичко, което съм чел някога".

След два несполучливи брака Пати дества по-бавно от всякога с третата си сериозна връзка. Този път тя е сигурна, че ще остане далеч от начина на живот на рокзвездата. Вместо това тя се влюбва в строителния предприемач Род Уестън.

Двамата се запознават през 1994 г., няколко години след развода ѝ с Ерик Клептън. Въпреки че нещата вървят чудесно, те не бързат да сключват брак. Този път Пати трябвало да бъде абсолютно сигурна, че този мъж е човекът, с когото ще прекара остатъка от живота си.

След повече от две десетилетия Пати и Род най-накрая се женят през 2015 г. в Службата по вписванията в Лондон. Род се пошегувал дори: "Почти е сребърната ни годишнина, така че решихме, че е по-добре да се заемем с това".

Pattie Boyd in an advertisement for Selfridges

📸Terence Donovan

[June 22, 1966] pic.twitter.com/OMlh0go8dD — daily pattie boyd (@dailypattieboyd) June 8, 2023

Макар че връзката им може и да не е изпълнена с цялата шумотевица, която идва с брака на рокзвездата, Пати и Род оттогава са щастливо женени. Пати казва пред The Syndey Morning Herald, че тя и Род "имат хубави отношения, които са топли и приятелски, без натиск. Това е облекчение."

Въпреки че отношенията на Пати с Джордж Харисън и Ерик Клептън невинаги са били най-приятните, те довеждат до това Rolling Stone да я определи като "легендарна рок муза". Многобройните песни, написани за Пати, докосват сърцата на рок феновете и до днес. По-късно Пати твърди, че Ерик "е искал само това, което е имал Джордж", и поради тази причина е бил влюбен в нея. Когато я питат кой от музикантите е оказал по-значително влияние върху нея, Пати отговаря: "Много е трудно да определя, но бих казала Джордж. Той винаги ще остане с мен."