Наследството на Фон дер Лайен като председател на ЕК е поставено пред сериозно изпитание

Н аследството на Урсула фон дер Лайен като председател на Европейската комисия ще бъде поставено пред сериозно изпитание тази седмица, когато Съдът на Европейския съюз се произнесе относно секретни текстови съобщения, които тя е разменяла с ръководителя на фармацевтична компания, сключила многомилиарден договор за ваксини с Брюксел, пише Politico .

Очаква се решението да бъде определящо за репутацията ѝ. Съдът ще прецени дали, отказвайки да разкрие съдържанието на съобщенията с главния изпълнителен директор на Pfizer Албърт Бурла, Комисията е нарушила правилата за прозрачност.

Решението по случая, известно като „Пфайзергейт“, ще има широки последици за това как висшите служители на ЕС водят преговори и вземат решения зад кулисите. То би могло да хвърли сянка и върху втория мандат на фон дер Лайен, който започна на 1 декември. Докато се бори да запази ролята на Комисията в контекста на нарастваща националистическа реторика в блока, тя вече е обект на критики заради склонността си да централизира властта и да се оттегля от ангажименти, свързани с екологичната устойчивост.

В основата на казуса стои въпросът дали текстовите съобщения трябва да се класифицират като официални документи и съответно да подлежат на публикуване в името на прозрачността. Докато активисти и много външни наблюдатели настояват, че те трябва да бъдат третирани като всяка друга форма на официална комуникация, когато става дума за политически решения, Комисията не споделя това становище.

Случаят е особено деликатен за фон дер Лайен, тъй като тя не само лично е одобрила най-големия договор за ваксини на ЕС, на стойност милиарди евро, но и ръководи институцията, отговаряща за прилагането на правото на ЕС — включително принципите на прозрачност и отчетност. Ако съдът се произнесе срещу нея, това ще предостави политическо оръжие в ръцете на широк кръг критици.

Решение срещу Комисията би било и сериозен удар по имиджа ѝ само няколко месеца след като тя публично обеща да защитава стандартите на прозрачност, ефективност и почтеност през втория си мандат.

„Това съдебно решение може да се окаже повратен момент за прозрачността в ЕС“, заяви Шари Хайндс, експерт по политическа почтеност в Transparency International. „Що се отнася до ключови решения, особено такива, които засягат общественото здраве, тайните трябва да бъдат избягвани.“

Делото бе заведено от вестник The New York Times и бившия му ръководител на бюрото в Брюксел, които оспориха решението на Комисията от 2022 г. да не публикува съобщенията.

Съществуването на тези съобщения стана публично известно в интервю на New York Times от април 2021 г., в което Бурла описва размяната им като изграждаща „дълбоко доверие“ и улесняваща сключването на мащабния договор за ваксини. Това споразумение, финализирано през май 2021 г., предвижда закупуването на до 1,8 милиарда дози от ваксината на Pfizer-BioNTech срещу COVID-19 — най-голямото по рода си сред всички договори на ЕС.

Първоначално договорът включваше закупуване на 900 милиона дози, с опция за още 900 милиона, с доставка през 2022 и 2023 г.

